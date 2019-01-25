أمير مرتضى : سيتم دراسة عروض بيراميدز ورحيل طارق حامد صعب

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك أنه تلقى عرضًا من قبل تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز وذلك عقب انتهاء مباراة الفريقين مباشرة.

وقال أمير في تصريحات تليفزيونية:" حدث اتصال من قبل تركي آل الشيخ عقب اللقاء مباشرة من أجل إتمام صفقة تبادلية بين بيراميدز والزمالك، وذلك من أجل عمل توازن في الخطوط لدى الفريقين".

وأوضح أمير أن العرض من قبل آل الشيخ هو الحصول على خدمات الظهير عبدالله جمعة بجانب أحد الثنائي خط الوسط طارق حامد أو محمود عبدالعزيز من فريق الزمالك، في مقابل عمرو مرعي ومحمد حمدي ومهند لاشين ومبلغ مالي، أو الحصول على لاعب واحد فقط من الثلاث لاعبين، وأنه سيتم دراسة تلك العروض مع مجلس الإدارة والجهاز الفني وبعد ذلك إتخاذ القرار الأنسب لمصلحة القلعة البيضاء.

وأشار أمير إلى صعوبة رحيل طارق حامد عن الفريق، مؤكدًا أنه أحد الركائز الأساسية لنادي الزمالك، وإذا تم إتخاذ رأيه بشأن تحديد بقاءه أو رحيله سيفضل استمراره مع الفريق.