جامعة بني سويف تحيل المخالفات المالية لمركزي المؤتمرات والخدمات الطلابية للنيابة العامة

أحال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، المخالفات المالية بمركز المؤتمرات في الجامعة، ومركز الإنتاج والخدمات الطلابية إلى النيابة العامة.

وأوضحت الجامعة في بيان أمس الخميس، أنه تبين من التحقيق رقم 12 لسنة 2019، والذي أجري بمعرفة الإدارة القانونية بإدارة الجامعة بشأن تقرير فحص الإدارات الخاصة بمركز المؤتمرات بالجامعة، عدم توريد قيمة بعض الإيصالات الموجودة بدفاتر التحصيل النقدي بإجمالي 138 ألفا و32 جنيها، وكذلك التلاعب في قيمة بعض صور الإيصالات، ما ترتب عليه عدم توريد مبلغ 82 ألفا و64 جنيها.

كما تبين من التحقيق توريد بعض إيصالات التحصيل التي ليس دفتر تحصيل نقدي بإجمالي مبلغ 90 ألفا و504 جنيهات، حيث إن الواقعة تمثل جريمة جنائية بالمادة 158 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

كما أحال رئيس جامعة بني سويف، التحقيق رقم 9 لسنة 2019، والذي أجري بمعرفة الإدارة القانونية بإدارة الجامعة بشأن وجود عجز بمركز الإنتاج والخدمات الطلابية خلال الفترة من 1-7-2017 إلى 6-11-2018، ما قيمته 105 آلاف و457 جنيهًا؛ بسبب عدم قيام المركز بإجراء الصيانة الدورية لمعدات وحدة الألبان، الأمر الذي ترتب عليه تعطل غرفة التجميد الرئيسية منذ أكثر من 9 شهور دون إصلاح، واستخدام غرفة التجميد الأخرى باستمرار، ما أدى إلى تكرار تعطلها، وإعدام كميات من الألبان وبعض منتجات الألبان الأخرى خلال شهر أكتوبر 2018، بلغت قيمتها 5 آلاف و940 جنيهًا.

جاء ذلك في كتاب الجهاز المركز للمحاسبات رقم 482 في 21-11-2018 أثناء فحص أعمال مركز الإنتاج والخدمات الطلابية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2018، حيث تمثل الواقعة جريمة جنائية بالمادة 158 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.