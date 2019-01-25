لافروف: روسيا تدرس إلغاء التأشيرات للجزائريين

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، أنه "مستعد" لبحث إمكانية إلغاء التأشيرات لأصحاب جوازات السفر العادية، مع نظيره الجزائري .

وقال لافروف، ردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري عبد القادر مساهل اليوم: "إننا على استعداد لبحث هذه المسالة مع أصدقائنا الجزائريين. إننا مع توفير الشروط الملائمة لمواطنينا، وكذا لمواطني البلدان الشريكة".

وأوضح لافروف أنه أجرى محادثات مفصلة ومعمقة حول وضعية العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أهمية قيام الجزائر وروسيا بتنسيق جهودهما وأعمالهما في مجال الطاقة، بما في ذلك على مستوى منتدى البلدان المصدرة للغاز.

وتابع "إننا حددنا السبل الملموسة أو كيفية تجسيد الاهداف التي تضمنها الاعلان المشترك حول الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر و روسيا، الموقع في 2 ابريل 2001 بمناسبة الزيارة الدولة التي قام بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى روسيا".

ولفت أن المبادلات التجارية بين الجزائر وروسيا قد تجاوزت قيمتها 5ر4 مليار دولار، موضحا أن "هناك العديد من الشركات الروسية تعمل بالجزائر وأخرى تأمل في اللحاق بها".