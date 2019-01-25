المركز الأقليمي بطور سيناء يطلق حملة تطوعية للتبرع بالدم

نظم المركز الأقليمي لنقل الدم بمدينة الطور بالتعاون مع حزب مصر الحديثة، اليوم، حملة تطوعية للتبرع بالدم أمام مسجد المنشية بطور سيناء.

وقالت الدكتورة نرمين بهجت عامر، مدير إدارة بنوك الدم بصحة جنوب سيناء، إن من المقرر انطلاق الحملة بجميع مدن المحافظة تباعًا؛ لتوفير احتياطي آمن من الدم؛ لاستخدامه في حالات الطوارئ وحوادث الطرق، لاسيما وأن كمية الدم التي يجرى تجميعها من خلال التبرعات تخدم جميع مستشفيات مدن جنوب سيناء.

وأكدت مدير إدارة البنوك، أن الإدارة حريصة على تنظيم حملات لتوعية المواطنين بالتبرع بالدم وتزويدهم بمعلومات عن كيفية التبرع بالدم، ومن له الحق بالتبرع وطرق التحاليل ونقل الدم، موضحة أنه قبل أخذ الدم لابد من الاطمئنان على صحة المتبرع وحالته، حيث يتم قياس ضغط الدم وتحديد نسبة الهيموجلوبين، وبعض البيانات الشخصية للمتبرع قبل إجراء عملية التبرع.

وأشارت إلى أنه جرى تخصيص بنك للدم بمستشفيات سانت كاترين وأبورديس، لافته إلى أن المحافظة بها بنكين لتجميع أكياس الدم بمدن "الطور، ورأس سدر"، وبنوك دم للتخزين وحفظ وصرف أكياس الدم ومشتقاته بمدن أبورديس ودهب ونويبع وسانت كاترين.