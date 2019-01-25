ضبط 7 طن سلع غذائية منتهية الصلاحية في الإسكندرية

تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف، من ضبط مصنع «غير مرخص» لتجفيف الخضروات وتعبئة السلع الغذائية، كائن في نطاق دائرة قسم شرطة أول العامرية غرب المحافظة؛ بداخله 7 طن سلع غذائية «دقيق فاخر، مسحوق طماطم» غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لانتهاء تواريخ صلاحيتها منذ شهر نوفمبر 2018.

ووفقًا لبيان أمني، أمس الخميس، فإن ذلك جاء استنادًا لما قررته اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشي الأغذية التابعين لمديرية الشئون الصحة في الإسكندرية، حيث كانت المضبوطات مُعدة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول في الأسواق، فتم تحرير محضر «جنح» بالواقعة؛ تمهيدًا للعرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.