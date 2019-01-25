اتحاد بلعباس الجزائري يقترب من التعاقد مع مدربه السابق

اقترب اتحاد بلعباس، المنافس بدوري المحترفين الجزائري ، من التعاقد مع المدير الفني السابق للفريق، سي الطاهر شريف الوزاني.

وكان شريف الوزان قاد اتحاد بلعباس الموسم الماضي، لنيل كأس الجزائر قبل أن يغادر الفريق في نهاية مسابقة الدوري بسبب خلاف مع المسؤولين.

ومن المفترض أن يلتقي شريف الوزاني بمسؤولي اتحاد بلعباس غدًا السبت، لترسيم عودته والاشراف على الفريق حتى نهاية الموسم.

وكان شريف الوزاني، استقال من تدريب شباب بلوزداد الخريف الماضي، بسبب المشاكل المالية والإدارية التي كان يتخبط فيها النادي.

يشار إلى أن اتحاد بلعباس، الذي يحل ضيفا على جاره مولودية وهران، اليوم الجمعة، في الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري، يحتل المركز الرابع عشر في الدوري برصيد 18 نقطة.