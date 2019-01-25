الشرطة الإيطالية تضبط 5 أشخاص لاتهامهم بتهريب قاصرات من نيجيريا وإجبارهن على البغاء

ذكرت الشرطة الإيطالية، اليوم الجمعة، أنها ألقت القبض على 5 أشخاص قاموا بتهريب نساء شابات من نيجيريا إلى أوروبا، وإجبارهن على ممارسة البغاء.

وقالت الشرطة في بيان لها، إنه تم إلقاء القبض على المشتبه بهم في مدينة "ميسينا" بجزيرة صقلية، وإنهم جزء من عصابة للجريمة المنظمة قامت بتهريب 15 فتاة على الأقل من القاصرات اللاتي لم يكن معهن مرافقون، إلى العديد من دول الاتحاد الأوروبي.

واعتمدت العصابة على شريك محلي، يعمل في مجال الأعمال الخيرية الخاصة بمساعدة المهاجرين.

ووفقًا للشرطة، يساعد هذا الشريك أفراد العصابة في تتبع النساء عقب وصولهن إلى الجزيرة، ثم في إجبارهن على ممارسة الرذيلة.

وأوضحت الشرطة أنها وثقت هذه الأنشطة الإجرامية على مدار الفترة من عام 2015 وحتى عام 2017، مؤكدة أن الشابات خضعن لطقوس "السحر الأسود" قبل مغادرة نيجيريا من أجل إجبارهن على الاستسلام.

وقالت الشرطة إن بعض المقبوض عليهم متورطون أيضًا في عمليات تهريب مخدر الهيروين.