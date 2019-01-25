«حبة الغلال» تنهي حياة فتاة لمرورها بحالة نفسية بدلنجات البحيرة

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لقيت فتاة مصرعها، اليوم الجمعة، في مركز الدلنجات بالبحيرة، جراء تناولها قرص كيماوي سام حبة الغلة؛ لمرورها بحالة نفسية سيئة.

تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الرائد إسلام قطب رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات من المستشفى العام، بوصول (ي.ح.م - 18 سنة)، ومقيمة بدائرة مركز الدلنجات، مصابة بحالة إعياء ادعاء تناول قرص كيماوي "الحبة القاتلة" توفيت عقب وصولها المستشفى.

انتقلت مباحث المركز إلى المستشفى وبالفحص وسؤال أهليتها، أكدوا في محضر الشرطة، بتناولها القرص لمرورها بحالة نفسية سيئة.

تحرر المحضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة.