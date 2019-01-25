المرصد السوري: إصابة 4 أشخاص بإصابات طفيفة في انفجار قنبلة بدمشق

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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح، عندما انفجرت قنبلة تم زرعها تحت سيارة في العاصمة السورية دمشق أمس الخميس.

وقال المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له إن الإصابات كانت طفيفة فقط.

كانت مصادر أمنية سورية ووكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" قد ذكرت في وقت سابق أن الانفجار تسبب فقط في أضرار مادية.

وقال سكان إن القنبلة التي انفجرت قرب مستشفى دار الشفاء في منطقة العدوى شمال شرق دمشق، دفعت قوات الامن الى تطويق الطريق المؤدي إلى المنطقة، وأشاروا إلى أن سيارات الاسعاف وعربات الاطفاء شوهدت وهي تهرع إلى موقع الحادث.

ووقع الانفجار على بعد أقل من كيلومتر من السفارة الروسية.

ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.

وتعرضت دمشق للعديد من الهجمات خلال نحو ثماني سنوات من الحرب الأهلية في سوريا.

وهز انفجار يوم الأحد الماضي، منطقة بجنوب دمشق بالقرب من منشأة أمنية. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الانفجار وقع بالقرب من منشأة للاستخبارات العسكرية.

وأعلنت "سرية أبو عمارة للمهام الخاصة" التابعة للمعارضة السورية المسؤولية عنه، وهذه السرية تابعة لـ"الجيش السوري الحر"، وسبق أن قامت بعمليات نوعية ضد القوات الحكومية في عدد من المناطق.

وتتراجع حدة الحرب السورية بعدما استعادت قوات الرئيس السوري بشار الأسد بدعم من الحلفاء الروس السيطرة على معظم المناطق من المقاتلين المدعومين من الغرب والمتطرفين الإسلاميين في الأشهر القليلة الماضية.