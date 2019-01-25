التصديق على قانون منح حكم ذاتي للمسلمين في الفلبين

قالت لجنة الانتخابات في الفلبين، اليوم الجمعة، إن قانون إقامة منطقة ذات حكم ذاتي جديدة للمسلمين في جنوب البلاد المضطرب، تم التصديق عليه في استفتاء جرى في وقت سابق من هذا الأسبوع.

واختار حوالي 83% من أكثر من 84ر1 مليون شخص صوتوا يوم الإثنين الماضي في 5 مقاطعات، فيما يعرف حاليًا بإقليم مينداناو المسلم ذي الحكم الذاتي، التصديق لإقامة منطقة بانجسامورو الجديدة ذات الحكم الذاتي لمسلمي مينداناو.

وأضافت لجنة الانتخابات أن مدينة كوتاباتو، التي لم يتم تضمينها في الإقليم الحالي الذي يتمتع بحكم ذاتي، صوتت لصالح الانضمام للكيان الجديد.

ويعد إقامة منطقة بانجسامورو ذات الحكم الذاتي بندًا رئيسيًا من اتفاق سلام تم التوقيع عليه عام 2014، بين الحكومة الفلبينية وجبهة تحرير مورو الإسلامية، أكبر مجموعة إسلامية متمردة في البلاد.

وتجرى جولة ثانية من التصويت في 6 فبراير في إقليمين آخرين، ليس جزءا من الإقليم القديم الحالي المتمتع بالحكم الذاتي منذ 29 عامًا، ولا يزال يعتمد بشكل كبير على الحكومة الوطنية.

وسيتمتع الكيان الجديد بحكم ذاتي أكبر في أمور مثل وضع الميزانية، والعائدات والموارد الطبيعية والعدالة والخدمة المدنية للمسلمين الفلبينيين.

ويشكل مسلمو الفلبين أقل من 10% من السكان، والغالبية من المسيحيين الكاثوليك، وكثيرًا ما اشتكى المسلمون هناك من تجاهل الحكومة الوطنية لهم.