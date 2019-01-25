دبلوماسيون: الأمم المتحدة تغير قائد مهمة مراقبة هدنة الحديدة باليمن

قال دبلوماسيون في الأمم المتحدة، أمس الخميس إن رئيس بعثةالمنظمة الدولية المكلفة بالإشراف على اتفاق السلام في مدينة الحديدة الساحلية باليمن يعتزم التنحي الشهر القادم وسيحل محله مسؤول دنمركي.

كان الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كمارت قد وصل إلى الحديدة في أواخر الشهر الماضي لقيادة فريق طليعي لمراقبة وقف لإطلاق النار وإعادة انتشار للقوات جرى الاتفاق عليهما بين جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية.

وقال دبلوماسيون طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم إن الأمم المتحدة تعتزم تعيين الميجر جنرال الدنمركي مايكل أنكر لوليزجارد بدلا من كمارت الشهر القادم. وقاد لوليزجارد مهمة للأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي في 2015 و2016.

وسوف يشرف لوليزجارد، الذي سيرفع تقاريره إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن مارتن جريفيث مثلما يفعل كمارت، على زيادة مهمة المراقبة إلى 75 فردا وهي خطوة أجازها مجلس الأمن الدولي هذا الشهر.

ولم يتضح على الفور سبب تنحي كمارت.

وصمدت الهدنة، التي اتفق عليها الطرفان المتحاربان في محادثات في السويد الشهر الماضي، إلى حد بعيد برغم حدوث مناوشات متفرقة. وتواجه الأمم المتحدة صعوبة في تطبيق انسحاب قوات الطرفين.