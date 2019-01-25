فرج يتوج بلقب بطولة «مورجان» للإسكواش

توج علي فرج،لاعب المنتخب الوطني ونادي وادي دجلة، المصنف الأول على العالم، بلقب بطولة "جي بي مورجان" الدولية المفتوحة للإسكواش، والتي أستضافتها مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 16 إلى 24 من يناير الجاري، في نسختها الـ19، على حسابه زميله محمد الشوربجي، المصنف الثاني عالميًا .

وحصد فرج اللقب، بعد مباراة كبيرة نجح خلالها في تقديم أداء مييز رفقة زميله محمد الشوربجي، وذلك في اللقاء الذي جمعهما في الساعات الأولى صباح اليوم الجمعة، ليتوج باللقب الـ 14 له خلال مسيرته.

وتوج فرج باللقب للمرة الأولى في تاريخه ، بعد الفوز على الشوربجي، بنتيجة ثلاث أشواط مقابل شوطين، في مباراة امتدت لـ84 دقيقة ، وجاءت نتائج الأشواط " 12-10، 11-6، 6-11، 3-11، 8-11".

وكان الشوربجي، صعد إلى المباراة النهائية عقب تغلبه على زميله كريم عبد الجواد، لاعب النادي الأهلي والمصنف الخامس على العالم، في الدور نصف النهائي من البطولة بنتيجة ثلاث أشواط لشوط في مباراة استغرقت56 دقيقة ، بواقع "7-11, 11-7, 11-8, 11-6".

بينما كان تأهل فرج، بعد الإطاحة بزميله طارق مؤمن، المصنف الرابع عالميًا بنتيجة ثلاث أشواط دون رد في مباراة استغرقت 42 دقيقة، بواقع "11-9, 11-8, 11-3".

ومن المنتظر أن يحل، علي فرج، بديلًا لمحمد الشوربجي، في صدارة التصنيف العالمي للإسكواش بداية من شهر مارس المقبل، وذلك عقب المشاركة في بطولة ويندي سيتي، حيث نجح في إنهاء فارق النقاط الذي كان بينه وبين الشوربجي، عقب الفوز بلقب بطولة مورجان.