قطر تهزم كوريا الجنوبية وتصعد لقبل نهائي كأس آسيا للمرة الأولى

تأهل المنتخب القطري، للمرة الأولى في تاريخه، إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس آسيا لكرة القدم عقب فوزه الصعب على المنتخب الكوري الجنوبي 1 - 0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في دور الثمانية من البطولة المقامة حاليا بالإمارات.

ويدين المنتخب القطري بالفضل في هذا الفوز للاعبه عبد العزيز حاتم، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78.

وكانت أفضل نتائج المنتخب القطري في كأس آسيا، هي الوصول إلى دور الثمانية مرتين في نسختي 2000 و2011.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب القطري في الدور قبل النهائي مع الفائز من المباراة التي تجمع بين الإمارات وأستراليا.

وتأهل المنتخب القطري لهذا الدور، بعدما احتل صدارة المجموعة الخامسة برصيد تسع نقاط حصدها من الفوز على لبنان 2 / صفر وكوريا الشمالية 6 / صفر والسعودية 2 / صفر، ثم تغلب على المنتخب العراقي 1 / صفر في دور الستة عشر.

فيما صعد المنتخب الكوري الجنوبي لهذا الدور، بعدما احتل صدارة المجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط من الفوز على الفلبين 1 / صفر وقيرغيزستان بذات النتيجة ثم الصين 2 / صفر، ليصعد إلى دور الستة عشر الذي تغلب فيه على البحرين 2 / 1 بعد الوقت الإضافي.