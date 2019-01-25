البحث العلمي تفتح باب التقدم للمشاركة المصرية بمعرض جنيف للاختراعات

فتحت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا باب التقدم للاشتراك بمعرض جنيف الدولي للاختراعات المقرر إقامته في الفترة من 10 إلى 14 أبريل القادم بجنيف؛ وذلك من خلال الموقع الرسمي لها.

وأشارت الأكاديمية -في بيان أصدرته اليوم الجمعة- إلى أنه سيتم اختيار أفضل المتقدمين لتمثيل مصر في هذا المعرض الهام؛ طبقا للمعايير المعلنة، موضحة أن من أهم المعايير أن تكون الفكرة مبتكرة، ولها أساس علمي سليم، إضافة إلى وجود نموذج أولي، وأن يكون المتقدم قد قام بتسجيلها أو حاصل على براءة اختراع أو تم تسجيل الطلب دوليا، ويفضل الأفكار القابلة للتطبيق والتسويق.

وأكدت الأكاديمية حرصها علي تدعيم المبتكرين المصريين للمشاركة في المعرض كل عام؛ لتفتح نافذة سنوية للمخترعين للمشاركة والتفاعل في المعرض الدولي الأكبر والأهم للابتكار، مشيرا إلى أن المخترعين والمبتكرين يمثلون الفئة الأولى ممن يستحقون الدعم الحكومي والمساندة؛ لرفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.

وكان الفريق المصري المكون من 12 مشاركا قد فاز العام الماضي بـ 5 ميداليات ذهبية، و5 ميداليات فضية، و2 ميدالية برونزية، فيما حصل الفريق المصري في عام 2017 المكون من 14 مشاركا علي 3 ميداليات ذهبية، و3 ميداليات فضية، و7 ميداليات برونزية.

وفازت مصر في عام 2016 بعدد 7 جوائز ذهبية، و2 فضية، و2 برونزية، وعدد من الجوائز الخاصة من الدول لأفضل الاختراعات على مستوى الدول المشاركة وعددها 164 دولة.