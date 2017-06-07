سوروس: سيطرة الصين على المجتمع بالتكنولوجيا الرقمية تشكل خطرا كبيرا

قال المستثمر الأمريكي من أصل مجري جورج سوروس، أمس الخميس، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إن جهود الصين للسيطرة على المجتمع باستخدام التكنولوجيا الرقمية تشكل "خطرا كبيرا" على الحرية في جميع أنحاء العالم.

وحذر سوروس الذي يموّل مشاريع مؤيدة للديمقراطية، من نظام الائتمان الاجتماعي في الصين، الذي يستخدم قدرا كبيرا من البيانات لمنح درجة معينة للمواطنين، بناء على معايير مثل مصداقيتهم المالية وسلوكهم في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن "هذا يجعل (الرئيس الصيني) شي جين بينج أكبر الخصوم خطورة، لمن يؤمنون بمفهوم المجتمع المفتوح."

وقال سوروس إن نظام الائتمان الاجتماعي لم يعمل بعد بشكل كامل، لكن من الواضح أنه "سيُخضع مصير الفرد لمصالح دولة الحزب الواحد".

وأضاف: "الصين ليست النظام الاستبدادي الوحيد في العالم، لكنها بلا شك الأكثر ثراء والأقوى والأكثر تطورا في التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي".

وقال سوروس إن أدوات التحكم هذه مفيدة للأنظمة الاستبدادية، مضيفا أنه بالنسبة للمجتمعات المفتوحة، "فإنها تشكل تهديدا كبيرا".