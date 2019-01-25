تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، طقس مائل للدفء على شمال البلاد، دافيء على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

وقالت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، صباح الجمعة، إنه من المتوقع أن تقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارًا، والرياح أغلبها جنوبية غربية، معتدلة تنشط على غرب البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وسيناء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق جنوب سيناء.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 22

الإسكندرية 09 22

الإسماعيلية 10 22

شرم الشيخ 16 25

حلايب 17 26

أسوان 09 29