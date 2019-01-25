والد الشهيد أشرف إبراهيم عن تكريم السيسي: «حاسس بينا ومقدر تضحيات أولادنا»

قال إبراهيم محمد، والد الشهيد رائد أشرف إبراهيم، إنه سعيد بتكريم رئيس الجمهورية لنجله الشهيد وأسرته، معقبًا: «التكريم حاجة كبيرة لينا».

وأضاف في لقائه ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح اليوم الجمعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشعر بأسر الشهداء، ويدرك حجم التضحية التي بذلها الشهداء لمصر.

وتابع: «الرئيس حاسس بينا، ومقدر تضحيات أولادنا لمصر، وفخورين بالتكريم، وشرف للشهيد قبل ما يكون لينا، وشاكرين لاستقبال الرئيس ووزير الداخلية».

واحتفلت وزارة الداخلية، يوم الأربعاء الماضي، بعيد الشرطة الـ67، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وعدد من المسؤولين بالدولة، وشهدت الاحتفالية تكريم عددًا من أسماء الشهداء، والمصابين.