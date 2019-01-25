رئيس الحكومة التونسي يبحث مع رئيس مفوضية دول غرب أفريقيا أهمية تطوير المبادلات التجارية

بحث رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد، اليوم الجمعة، مع رئيس المفوضية الاقتصادية لدول غرب إفريقيا جون كلود كاسي برو، الإمكانيات الاستثمارية المتاحة في تونس وأهمية تطوير المبادلات التجارية وتركيز الاستثمارات في ظل مناخ استثماري محفّز تتمتع به تونس.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الجمعة بمقر رئاسة الحكومة التونسية ، واكد الشاهد على دفع برامج التعاون بين بلاده والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ، بالإضافة للرغبة المشتركة في إنجاح العلاقات الاقتصادية الجيدة والمثمرة، واستعرض سبل دعم التواصل بين الطرفين واستشراف الرؤية المستقبلية لإنجاح مسار التعاون مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

ومن جانبه أوضح رئيس المفوضية، أن اللقاء تطرق إلى المزيد من تطوير فرص وإمكانيات التعاون بين تونس والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.