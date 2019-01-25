الجمعة 25 يناير 2019 7:32 م القاهرة القاهرة 17.6°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في صفقة انضمام حسين الشحات للأهلي؟
النتـائـج تصويت

ارتفاع عدد قتلى حادث انفجار أنبوب نفط بالمكسيك إلى 109 أشخاص

مكسيكو سيتي - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 25 يناير 2019 - 7:01 م | آخر تحديث : الجمعة 25 يناير 2019 - 7:01 م

أعلن وزير الصحة المكسيكي جورج ألكوسير، اليوم الجمعة، أن حصيلة القتلى جراء حادث انفجار أنبوب نفط بوسط البلاد، ارتفعت إلى 109 أشخاص.

وقال ألكوسير، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، إن حصيلة القتلى ارتفعت عقب مصرع عشرة أشخاص إثر إصابتهم بحروق شديدة جراء الانفجار، مشيرا إلى أن المستشفيات تواصل عملها في علاج 40 مصابا.

يشار إلى أن الانفجار قد وقع عندما كان نحو 800 شخص في منطقة "تلاهوليلبان" بولاية "هيدالجو" يعبئون الأوعية بالوقود المتسرب من خط أنابيب رئيسي.

وتعد هذه واحدة من أسوأ الحوادث التي تطال أنابيب الطاقة بالمكسيك.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك