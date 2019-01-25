هل يمكن للحامل تناول لحم الكابوريا بأمان خلال شهور حملها؟

إذا كنتِ تعيشين تجربة الحمل لأول مرة، أو سبق لكِ الحمل، فدائمًا ما تحرصين على الانتباه لسلامتك وصحة جنينك باتباع نصائح الأطباء في تغذيتك وحركتك خلال شهور الحمل التسعة.

على الرغم من أن المأكولات البحرية تحتوي على جميع العناصر الغذائية الأساسية، إلا أن الأطباء والمتخصصين لا ينصحون دائما بتناول السيدات الحوامل المأكولات البحرية خاصة في الأشهر الأولى من الحمل؛ لاحتوائها على كميات كبيرة من ميثيل الزئبق وهو مركب يمكن أن يعوق نمو الدماغ الجنيني بشدة.

إذا كنت من محبي تناول المأكولات البحرية خاصة الكابوريا، ندعوك لقراءة التقرير التالي للإجابة على تساؤل هل يمكنك تناول الكابوريا بأمان خلال شهور حملك؟، وفقا لما ذكره موقع «momjunction» المعني بصحة الأمهات الحوامل.

يجب على السيدات الحوامل استشارة طبيب أمراض النساء قبل تضمين الكابوريا في نظامك الغذائي، لأنها قد تكون ليست آمنة تماما على صحتك وجنينك لما لها من آثار جانبية تعتمد على حسب نوع السمك المستخدم وعلى كيفية تفاعل جسمك معها.

فوائد تناول لحم الكابوريا أثناء الحمل:

1. قليلة الدهون والسعرات الحرارية، مما يجعلها إضافة رائعة لنظامك الغذائي ومن ثم لن يكسب وزنك نسب عالية من الكوليسترول، كما سيحميك الطعام قليل الدسم والمنخفض السعرات الحرارية من الأمراض المزمنة.

2. يحتوي لحم الكابوريا على مستويات منخفضة من الزئبق، التي قد تتواجد بنسب عالية في أنواع المأكولات الأخرى والتي يمكن أن تؤثر سلبا على تطور ونمو الجهاز العصبي للجنين، باعتبار الزئبق هو أحد الملوثات الموجودة في أنواع معينة من الأسماك.

3. يحتوي على مستوى عال من الفوسفور الذي يعتبر أساس نمو العظام ويساعد في الأداء السليم للعضلات والكليتين، ويحافظ على نبض القلب بانتظام.

لكن ومع ذلك يجب عليك قراءة قائمة المكونات على الملصق الخاص بالكابوريا لتحديد نوع السمك الذي يحتوي عليه، فيرجى تجنب تناول الكابوريا الذي يستخدم سمك الماكريل، المارلن ، وسمك القرش.

كذلك يجب تجنب تناول الكابوريا الخام غير المطبوخة لاحتوائها على البكتيريا التي يمكن أن تشكل خطرًا كبيرًا عليك وعلى جنينك وخاصة اللستيريا.

أيضا لا ينصح للحوامل بتناول لحم الكابوريا غير الطازج لأكثر من ثلاثة أيام، فقد يحتوي أيضا على البكتيريا الضارة، فالنساء الحوامل أكثرعرضة للإصابة بالمرض 20 مرة أكثر من أي بالغ أخر يتمتع بصحة جيدة.