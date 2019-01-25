وفاة 13عاملا إثر انقلاب شاحنة في بنجلاديش

ذكرت الشرطة البنجلاديشية، اليوم الجمعة، أن 13 شخصاً على الأقل توفوا بعد أن انقلبت شاحنة محملة بالفحم واصطدمت بسقيفة شُيّدت كمسكن مؤقت لعمال في مصنع للطوب شرقي البلاد.

وقال ضابط الشرطة عبد الله المحفوظ، إن 12 منهم توفوا على الفور عندما انقلبت الشاحنة وسقطت على سقيفة تابعة لشركة كازي وشركاه لصناعة الطوب في منطقة نارايانبور بحي كوميا صباح اليوم.

وأضاف أن الحادث وقع عندما حاول السائق تحويل مسار الشاحنة لتفريغ حمولتها الممتلئة بالفحم في أفران الطوب الواقعة على بعد 100 كيلومتر شمال شرقي العاصمة داكا.

وتابع أن ثلاثة عمال آخرين اصيبوا بجروح عندما اصطدمت الشاحنة بالسقيفة ، حيث كان هناك 15 عاملا نأئمين في ذلك الوقت.

وذكر محفوظ، أن أحد الجرحى توفي في وقت لاحق في مستشفى، مضيفا أن الشرطة تحاول تحديد هوية العمال.