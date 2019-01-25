جماعة معارضة: اعتقال ناشط حقوقي أسترالي في فيتنام

اعتُقل عضو أسترالي في حزب سياسي فيتنامي محظور داخل فيتنام، حسبما ذكرت جماعة "فيت تان" المعارضة اليوم الجمعة.

وقال فونج نجوين، المتحدث باسم فيت تان، في أستراليا إن تشاو فان خام، وهو مواطن أسترالي، مُعتقل منذ 13 يناير في مدينة هو تشي مينه، بفيتنام.

وأضاف أن تشاو فان خام، الذي يعيش في سيدني، كان يزور فيتنام لتقييم وضع حقوق الإنسان في بلده الذي تعود أصوله إليه.

يشار إلى أن جماعة "فيت تان" تسمي نفسها حزبا معارضا في المنفى، وأسسها محاربون قدامى من فيتنام الجنوبية السابقة بعد نهاية الحرب الفيتنامية عام 1975، لكن السلطات الفيتنامية تصنفها جماعة إرهابية رغم تخليها علنا عن العنف.

ولم تعلق وزارة الشؤون الخارجية الفيتنامية على الفور على نبأ اعتقال المواطن الأسترالي.