أستراليا تضبط 150 كيلوجرام هيروين مخبأة في معدات رياضية من ماليزيا

أعلنت شرطة الحدود الأسترالية، اليوم الجمعة، أن أربعة رجال تم اتهامهم بتهريب أكثر من 150 كيلوجراما من الهيروين ومخدرات أخرى تزيد قيمتها على 100 مليون دولار أسترالي (72 مليون دولار أمريكي) إلى داخل البلاد.

وتقول الشرطة إن الهيروين كان مخبأً داخل معدات رياضية تم جلبها في صورة شحنة جوية من ماليزيا.

وذكرت قوة الحدود في بيان إن 154 كيلوجراما من الهيروين كانت مخبأة في ثلاثة من أربعة صناديق.

ووجهت السلطات اتهامات إلى أربعة رجال تتراوح أعمارهم بين 23 و 31 عاما، ورفضت الإفراج عنهم بكفالة. وقالت الشرطة إن التحقيقات مستمرة في الخارج.