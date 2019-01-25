«التجارة العالمية» تطلق محادثات التجارة الإلكترونية بمشاركة 75 دولة

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بدأت 75 دولة، من بينها الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين، محادثات حول القواعد الدولية لتنظيم التجارة الإلكترونية، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم الجمعة.

وقال مدير منظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو ومفوضة التجارة الأوروبية سيسيليا مالمستروم ،في الاجتماع في منتجع دافوس السويسري، إن المحادثات ستعقد في إطار عمل منظمة التجارة العالمية.

وذكرت مالمستروم في بيان: "التجارة الإلكترونية أصبحت واقعا في معظم أنحاء العالم ،لذا فنحن مدينون لمواطنينا وشركاتنا لقيامهم بتوفير بيئة يمكن التنبؤ بها وفعالة وآمنة للتجارة عبر الإنترنت".

وكتب أزيفيدو عبر موقع تويتر: "إن هذه خطوة كبيرة نحو تحديث العمل في منظمة التجارة العالمية".

ووفقا للاتحاد الأوروبي، فإن من شأن القواعد أن تزيد الثقة في التجارة الإلكترونية وتتعامل مع العوائق الحالية التي تمنع المبيعات الإلكترونية عبر الحدود.

وبالإضافة إلى ذلك يجب أن تضمن القواعد صلاحية العقود والتوقيعات الإلكترونية وتلغي الرسوم على التحويلات المالية الإلكترونية.