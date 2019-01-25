سادت حالية من الارتياح البرازيل بعدما أوقعت قرعة بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية 2019 لكرة القدم (كوبا أمريكا) المنتخب البرازيلي في مجموعة تبدو سهلة، بينما أوقعت المنتخب الأرجنتيني، المتوج باللقب 14 مرة ، في صدام مع نظيره الكولومبي.

وتنطلق البطولة التي تحتضنها البرازيل يوم 14 يونيو المقبل بمباراة المنتخب البرازيلي أمام نظيره البوليفي في المجموعة الأولى، بمدينة ساو باولو، ثم يلتقي المنتخب الفنزويلي مع منتخب بيرو في المباراة الأخرى بنفس المجموعة.

وأوقعت القرعة التي سحبت مساء أمس الخميس، المنتخب الأرجنتيني في المجموعة الثانية مع منتخبات كولومبيا وباراجواي وقطر.

ويواجه المنتخب القطري، الذي يشارك في البطولة بدعوة ، مهمة صعبة في "كوبا أمريكا"، قبل استضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022 .

كما يشارك المنتخب الياباني في البطولة، بناء على دعوة ، وستنكون المشاركة الأولى له في "كوبا أمريكا" منذ 20 عاما.

وأوقعت القرعة المنتخب الياباني في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات الإكوادور وتشيلي ، حامل اللقب ، وأوروجواي، المتوج باللقب 15 مرة. وجائت نتائج القرعة كالأتي :: المجموعة الاولى : البرازيل , بوليفيا , فنزويلا , بيرو . المجموعة الثانية: الأرجنتين , كولومبيا , بارجواي , قطر . المجموعة الثالثة: أوروجواي , الإكوادور , اليابان , تشيلي .

ومن المقرر أن تحتضن 5 مدن برازيلية البطولة وهي سالفادور , ريو دي جانيرو , ساو باول , بيلو هوريزونتي , بورتو أليجري , وستقام مباريات ربع النهائي في 27 – 29 يونيو , أما نصف النهائي سيكون 2 و3 يوليو , والنهائي 7 يوليو.

وتشارك في النسخة الـ46 من البطولة 10 منتخبات من أعضاء اتحاد أمريكا الجنوبية , بالإضافة لمشاركة منتخبين آسيويين وهما اليابان وقطر , بدعوة من اتحاد “كونميبول” , ليصبح عدد المشاركين 12 منتخباً في هذه المسابقة القارية .