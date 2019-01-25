الجمعة 25 يناير 2019 12:28 ص القاهرة القاهرة 13.8°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في صفقة انضمام حسين الشحات للأهلي؟
النتـائـج تصويت

مادورو يرحب بالحوار مع المعارضة في فنزويلا

بوجوتا - (دب ا)
نشر فى : الجمعة 25 يناير 2019 - 12:13 ص | آخر تحديث : الجمعة 25 يناير 2019 - 12:13 ص

رحب نيكولاس مادورو، رئيس فنزويلا، أمس الخميس، بإجراء "حوار" مع المعارضة، بعد إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان جوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

وفي معرض إدانته إعلان جوايدو ووصفه بأنه "انقلاب"، قال مادورو إنه على الرغم من ذلك يرحب باقتراح المكسيك وأوروجواي بإطلاق مبادرة دبلوماسية لإجراء مفاوضات، والسعي من أجل التوصل إلى"اتفاق سلام".

وقال مادورو، خلال تدشين فعالية بمناسبة العام القضائي بالمحكمة العليا: "بالطبع إنني أوافق على أن نتحدث معا، وأن يستمع كل منا للآخر، وأن يفهم بعضنا البعض، وأن تشارك كل العناصر السياسية".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك