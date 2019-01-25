مادورو يرحب بالحوار مع المعارضة في فنزويلا

رحب نيكولاس مادورو، رئيس فنزويلا، أمس الخميس، بإجراء "حوار" مع المعارضة، بعد إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان جوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

وفي معرض إدانته إعلان جوايدو ووصفه بأنه "انقلاب"، قال مادورو إنه على الرغم من ذلك يرحب باقتراح المكسيك وأوروجواي بإطلاق مبادرة دبلوماسية لإجراء مفاوضات، والسعي من أجل التوصل إلى"اتفاق سلام".

وقال مادورو، خلال تدشين فعالية بمناسبة العام القضائي بالمحكمة العليا: "بالطبع إنني أوافق على أن نتحدث معا، وأن يستمع كل منا للآخر، وأن يفهم بعضنا البعض، وأن تشارك كل العناصر السياسية".