انطلاق بطولة «البريميرليج للكاراتيه» بفرنسا

تنطلق اليوم الجمعة، بطولة الدوري العالمي للكاراتيه "البريميرليج للكاراتيه" في العاصمة الفرنسية باريس، والمستمرة حتى 2 فبراير المقبل، وهي إحدى البطولات المهمة للحصول على نقاط للتأهل إلى الأولمبياد.

وتشارك مصر في البطولة ببعثة كبيرة تضم 12 لاعبا، و16 لاعبة في مختلف الألعاب والأوزان وذلك على النحو التالي: الكاتا سيدات: سارة عاصم وآية هشام, وكوميتيه وزن تحت 50 كجم: أريج راشد ورضوي سيد وريم أحمد, وكوميتيه وزن تحت 55 كجم: ياسمين عطية وإسراء عبد القادر وسلمي الشافعي وكوميتيه وزن تحت 61 كجم: جيانا لطفي.

ويشارك أيضا، في كوميتيه وزن تحت 68 كجم: فريال عبد العزيز وياسمين الهواري وندي محمد, وفي كوميتيه وزن فوق 68 كجم: شيماء أبو اليزيد وعائشة احمد وسهيلة أبو إسماعيل ومنة شعبان, والكاتا رجال : كريم غالي وأحمد شوقي, وكوميتيه وزن تحت 60 كجم : كريم أبوعيطة ومالك سلامة, وكوميتيه وزن تحت 67 كجم: علي الصاوي وعبدالله هشام, وكوميتيه وزن تحت 75 كجم: عبدالله ممدوح, وكوميتيه وزن تحت 84 كجم : محمد رمضان وعمر اشرف ومحمد الكتبي, وكوميتيه وزن فوق 84 كجم : أحمد الأصفر وطه طارق.

وكانت البعثة غادرت بداية الأسبوع الماضي إلى فرنسا لإقامة معسكر لمدة 3 أيام قبل انطلاق البطولة ، حيث تأتي هذه البطولة ضمن خطة الإعداد لأوليمبياد طوكيو 2020، وفقا للخطة التي قدمها مجلس إدارة الاتحاد لوزارة الرياضة حيث أن الكاراتيه يشارك فى أوليمبياد طوكيو كأول ظهور للعبة فى الدورة الأوليمبية .

ويرأس بعثة المنتخب، محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكارتيه، وحسام عجور نائب رئيس الاتحاد، ومعهم هاني قشطة مدربا .