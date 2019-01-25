وزير المالية الفرنسي: نعد أنفسنا لأحداث أسوأ تزامنا مع العد التنازلي للـ«بريكست»

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير اليوم /الجمعة/ بأن بلاده تعد نفسها لمعاصرة الأحداث الأسوأ؛ وذلك تزامنا من العد التنازلي لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" في 29 من مارس القادم؛ وخشية خروجها من الاتحاد بدون اتفاق.

وقال لومير -في تصريحات أدلى بها لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة دافوس السويسرية - "لا يعقل أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتحصل على كافة مزايا السوق الموحدة.. هذا خطا أحمر بالنسبة لفرنسا".

وأضاف أن خيار الخروج بدون اتفاق سيكون كارثيا بالنسبة لبريطانيا، مشيرا إلى أن الحل في يد الحكومة لإيجاد حل للأزمة قبل خروج بريطانيا في الموعد المحدد.

وأشار لومير إلى أنه في حال موافقة بريطانيا على الخروج بدون اتفاق، فإن فرنسا لن تقوم بتسهيل العملية بتوفير اتفاقات جانبية فيما يتعلق بالطيران أو الخدمات اللوجستية.

يذكر أنه سيتم التصويت داخل مجلس العموم البريطاني يوم الثلاثاء القادم على الخطة الاحتياطية "للبريكست" التي أعلنت عنها رئيسة الوزراء تيريزا ماي؛ بعدما صوت النواب بأغلبية ساحقة على رفض الخطة الأولى التي أبرمتها ماي مع الاتحاد الأوروبي.