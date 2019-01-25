«السجون» تفرج عن 6931 نزيلا بمناسبة عيد الشرطة

أفرجت وزارة الداخلية متمثلة في مصلحة السجون عن عدد من الغارمين والغارمات، تنفيذًا لمبادرة الرئيس السيسي سجون بلا غارمين، واحتفالا بمناسبة عيد الشرطة المصرية.

كما تم تكريم عدد من السجناء المتفوقين علميا في دراستهم، داخل السجن بمختلف الفئات والمراحل التعليمية.

من جانبه قال اللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إنه يتوفر بالسجون مدارس ملحق بها عدد من النزلاء، ومنهم من وصل لحصوله على الماجستير والدكتوراة.

وقال الغمري بعد تكريمه عدد من السجناء الحاصلين على درجة الماجستير والليسانس، إن عدد الدارسين في الفصل الدراسي الأول بلغ 5227 سجينًا، بينهم 347 طالبا بالثانوية العامة، و137 بالثانوية الأزهرية، و2464 بالتعليم الجامعي.

وأضاف مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون في كلمة له أثناء احتفالية مصلحة السجون بالإفراج عن الغارمين والغرمات أمس الجمعة، بمنطقة سجون طرة، إنهم يعملون على احترام كرامة السجين والعمل على اتصاله بالمجتمع الخارجي.وتأتي الاحتفالية ضمن احتفالات مصر بعيد الشرطة.

كما تأتى تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، "سجون بلا غارمين"، والتى يرعاها صندوق "تحيا مصر، كما تخلل الحفل توزيع الجوائز على المتفوقين علميًا والمتميزين ببرامج التأهيل بقطاع السجون.

وهلل المفرج عنهم فرحًا مع عزف الأغاني الوطنية بالاحتفالية.

وكان قطاع السجون شكل لجاناً فنية وقانونية لفحص جميع القوائم والأسماء التى سيتم الافراج عنها، لتحديد مستحقى العفو من عدمه.

وتستبعد اللجان من قوائم الإفراج المحكوم عليهم فى الجنح تمس الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسرى على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقي الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال، فيما يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام.

وأسفرت جهود اللجان عن الإفراج عن 2868 نزيلا من الغارمين بتمويل من صندوق تحيا مصر وبعض منظمات المجتمع المدني.

كما تم الإفراج بالعفو عن 4063 نزيلا تنفيذًا لقرار الرئيس السيسي رقم 52 لسنة 2019 في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة 67، ليبلغ إجمالي المستفيدين من العفو الرئاسي ومبادرة سجون بلا غارمين 6931 نزيلًا