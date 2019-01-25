فرج: سعيد بالفوز بلقب «مورجان» للإسكواش علي حساب «المحارب»

أعرب علي فرج، لاعب المنتخب الوطني ونادي وادي دجلة، والمصنف الأول عالميًا، عن سعادته بالتتويج بلقب بطولة مورجان للإسكواش والتي انتهت منافستها اليوم الجمعة، علي حساب محمد الشوربجي، المصنف الثاني على العالم.

وأكد فرج في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للإسكواش، أنه كان يحلم منذ الطفولة بالتربع على عرش لاعبي الإسكواش حول العالم .

وتابع فرج، "كانت بطولة صعبة للغاية، أنت تواجه الكثير من عظاء اللعبة ، لكن دعم "حب حياتي، زوجتي نور الطيب، ووالداي وهم يراقباني في المنزل"، كان له فضل كبير علي والأداء الذي أقدمه".

وأشاد فرج، بأداء الشوربجي، في المباراة النهائية، قائلًا :" محمد كان محارب طوال البطولة، وفي المباراة النهائية كان من الصعب أن أحصل على نقطة منه بسهولة، لقد لعب بروح نظيفة ورائعة".

واختتم فرج تصريحاته، قائلًا : "قدمنا واحدة من أكبر المناظرات في رياضة الإسكواش، لقد كانت المباراة واحدة من العروض الرائعة في رياضتنا".

وكان فرج، توج بلقب بطولة "جي بي مورجان" الدولية المفتوحة للإسكواش، والتي أستضافتها مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 16 إلى 24 من يناير الجاري، في نسختها الـ19، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، على حسابه زميله محمد الشوربجي، المصنف الثاني عالميًا، في واحدة من المباريات الكبيرة التي قدمها الثنائي .