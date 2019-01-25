لافروف من الجزائر: روسيا حريصة على مواصلة مكافحة الإرهاب في سوريا

جدد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أمس الخميس، من الجزائر، التزام بلاده بمواصلة مكافحة الإرهاب في سوريا، والمساهمة في الحل المستدام للنزاع في هذا البلد في ظل احترام القانون الدولي، وعلى أساس اللوائح السديدة لمجلس الأمن الأممي.

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري عبد القادر مساهل: "روسيا والجزائر تؤيدان تسوية الأزمة السورية على أساس القرار 2254 لمجلس الامن الأممي، ومن أجل احترام سيادة الجمهورية العربية السورية، وسلامة أراضيهاواستقلالها".

وشدد لافروف، على ضرورة مواصلة "مكافحة فلول الجماعات الإرهابية في سورية، مع مراعاة الجوانب الإنسانية وإعادة اللاجئين إلى ديارهم وحلحلة الانتقال السياسي".

وأشاد لافروف، بمساهمة "الأصدقاء" في حل الأزمة السورية، وذكر تركيا وإيران، وشركاء آخرين في الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن الجزائر وروسيا تؤيدان احترام القانون الدولي والتسوية السلمية للأزمات وجميع النزاعات، وكذا احترام إرادة كل الشعوب في تقرير مصيرها.

وسجل لافروف تطابق وجهات النظر بين بلاده والجزائر حول الوضع في اليمن، داعيا إلى احترام مبادئ الشرعية الدولية في النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، وكذا في الصحراء الغربية.

وتابع "في كلتا الحالتين، يجب التحرك في إطار القانون الدولي، وفي ظل احترام قرارات منظمة الامم المتحدة ومجلس الامن".

يذكر أن لافروف، أنهى مساء الخميس، زيارة إلى الجزائر استمرت يومين ضمن جولة مغاربية تشمل تونس والمغرب.