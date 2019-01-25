محكمة تركية تطلق سراح نائبة برلمانية مضربة عن الطعام

أمرت محكمة تركية بإطلاق سراح النائبة البرلمانية الكردية، ليلى جوين، المضربة عن الطعام منذ ما يقرب من 80 يوما وحالتها حرجة.

جاء الأمر بإطلاق سراحها من المحكمة الواقعة بمدينة ديار بكر جنوب شرق تركيا، حيث تقبع جوين في السجن منذ حوالي عام، طبقا لما قاله حزب "الشعوب الديمقراطي" الموالي للأكراد في تغريدة له على موقع (تويتر) اليوم الجمعة.

وتابع الحزب أن "جوين يتم اعتقالها بشكل غير قانوني منذ فترة طويلة".

وقالت المتحدثة باسم الحزب، برمالي ديميردوجان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه لم يتضح موعد إطلاق سراح جوين اليوم الجمعة.

يشار إلى أنه تم القبض على جوين في يناير 2018، بسبب انتقادها للعمليات العسكرية التركية في منطقة عفرين ذات الأغلبية الكردية في شمال سوريا، واتهمت بالتحريض على الكراهية ، وفقا لوكالة الأناضول للانباء التركية الرسمية.

وبدأت جوين، وهى نائبة برلمانية من مدينة هاكاري الكردية بالقرب من الحدود التركية مع العراق، إضراباً عن الطعام لمدة غير محددة في نوفمبر الماضي.

وتظاهرت جوين للمطالبة بإنهاء الحبس الانفرادي لعبد الله أوجلان ، زعيم حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) الذي تعتبره تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

تجري تركيا انتخابات محلية في مارس، ومنطقة جنوب شرقي تركيا هى معقل لحزب الشعوب الديمقراطي، الذي يعتبره الرئيس رجب طيب أردوغان امتدادا لحزب العمال الكردستاني.

ومازال أوجلان، الذي تم تخفيف حكم الإعدام الصادر بحقه في عام 1999 إلى السجن المؤبد، في الحبس الإنفرادي في جزيرة إيمرالي قبالة إسطنبول.