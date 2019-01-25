طلبيات قطاع البناء بألمانيا في نوفمبر الماضي تتجاوز 6 مليار يورو

كشفت بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن الألمانية، اليوم الجمعة، أن طلبيات قطاع البناء حققت في نوفمبر الماضي أفضل نتيجة لها في مثل هذا الشهر من العام منذ 25 عاما.

وتأتي هذه النتائج على خلفية ازدهار قطاع العقارات في ألمانيا.

وأعلن المكتب أن قيمة الطلبيات التي تلقاها القطاع في نوفمبر الماضي حققت ارتفاعا بنسبة 8ر13% لتصل إلى 4ر6 مليار يورو.

وأوضح المكتب أن هذه هي أفضل نتيجة يحققها القطاع في مثل هذا الشهر منذ عام 1994 عندما وصلت قيمة طلبيات القطاع إلى 4ر6 مليار يورو.

وبلغت قيمة طلبيات القطاع في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي 3ر72 مليار يورو، بارتفاع بنسبة 10%، وتجاوزت هذه القيمة إجمالي قيمة طلبيات العام 2017.

وبعد تعديل البيانات حسب أيام العمل وحركة الأسعار، يكون شهر نوفمبر الماضي قد شهد ارتفاعا بنسبة 4ر7% في الطلبيات الواردة إلى الشركات الرئيسية العاملة في مجال البناء، حيث يزيد عدد العاملين عن 20 ألف عامل في الشركة الواحدة.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع شركات البناء يستفيد منذ فترة طويلة من الطلب القوي على المساكن في ألمانيا.