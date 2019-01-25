وزير أسترالي يهاجم صحفية بريطانية انتقدت حكومة بلاده

هاجم وزير الشؤون الداخلية الأسترالي، بيتر داتون، اليوم الجمعة، الصحفية البريطانية من أصل أمريكي، آنا وينتور، التي تعمل لدى مجلة "فوج"، وذلك بعد أن انتقدت موقف الحكومة بشأن حقوق المثليين.

بدأ الخلاف عندما ألقت وينتور كلمة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في ملبورن، أمس الخميس، وقالت فيها إن رئيس الوزراء سكوت موريسون بدا رجعيا فيما يتعلق بحقوق المثليين والمتحولين جنسيا.

كما سلطت وينتور الضوء على "بطء الحكومة في إزالة حق المدارس في التمييز ضد الطلاب والمعلمين المثليين".

وقالت: "يجب على الحكومة أن تحمي شعبها، ولا تجعل من غير الواضح ما إذا كان سيتم قبولهم".

ورد داتون على ذلك خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني محلي، ووصف وينتور بأنها "مبتذلة".

وقال: "إن شخصا ما يأتي هنا لينتقد، أو الإدلاء ببيان ليس صحيحا في الواقع، هو أمر دنيء للغاية".