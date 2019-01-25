تشهد خشبة مسرح مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، حفلا للموسيقار عمرخيرت، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، بمصاحبة أوركسترا مكتبة الإسكندرية.

ويتضمن برناج الفنون عرض مسرحية "الكتلة والفراغ" يوم 30 يناير المقبل، لفرقة الهاية من بني مزار، من تأليف إسلام فرغلي، وإخراج حمدي طلبة.

وينظم البرنامج يوم الخميس الموافق 31 يناير المقبل، حفلاً موسيقيًا لفرقة "أقصى الوسط"، وهي فرقة موسيقية مستقلة تأسست عام 2013، تتكون من عازف البيانو والكيبورد عمرو عز، والمطربة وكاتبة الأغاني تقى مكاوي، وعازف التشيللو بيشوي نسيم.

وتقدم الفرقة مزيجًا من الخلفيات الموسيقية المختلفة، ومن أشهر أغانيها: "أنتي وجع" و"مرسال".

وتقدم أوركسترا مكتبة الإسكندرية يوم السبت الموافق 26 يناير حفلاً بعنوان مشاهير الموسيقى الكلاسيكية لصوليست التشيللو أحمد فؤاد وقيادة أحمد فرج. ويعرض في نفس اليوم استاند أب كوميدي يقدمها محمد حلمي. ويشهد يوم الأحد 27 يناير عرض الفيلم الأردني "حبيبي بيستناني عند البحر" من إخراج ميس دروزة، ويتبع العرض حوار مع مخرجة الفيلم.

وفي ختام الشهر ينظم البرنامج يوم الخميس الموافق 31 يناير حفلاً موسيقيًا لفرقة "أقصى الوسط"، وهي فرقة موسيقية مستقلة تأسست عام 2013، تتكون من عازف البيانو والكيبورد عمرو عز والمطربة وكاتبة الأغاني تقى مكاوي وعازف التشيللو بيشوي نسيم. وتقدم الفرقة مزيجًا من الخلفيات الموسيقية المختلفة، ومن أشهر أغانيها: "انتي وجع" و"مرسال".