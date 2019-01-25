والدة الشهيد أحمد شبراوي: تقدم أكثر من مرة للالتحاق بالجيش والصاعقة

قالت والدة الشهيد الرائد أحمد عمر الشبراوي، أحد أفراد الكتيبة «103»، وضحية حادث الواحات الإرهابي بسيناء، إنه كان أصغر أشقائه، وكان ينشر السعادة والبهجة في المنزل دائمًا، معقبة: «كان بونبوناية البيت، ومحدش عارف يملى مكانه».

وأضافت في تصريحاتها لفضائية «إكسترا نيوز»، صباح اليوم الجمعة، أنه كان يرغب في الالتحاق بالجيش دائمًا، وتقدم عدة مرات ولم يوفق، وبالرغم من دراسته في كلية التجارة إلا أنه تقدم مرة أخرى وتم قبوله، موضحة أن نجلها كان يريد دخول الصاعقة؛ لأنه يحب المسؤولية والقيادة.

وتابعت: «الأقدار بتنادي صاحبها، كان بينزل في الكلية إجازات بدري عشان كان ملتزم، ومكنش بيحكلنا أي حاجة بتحصل، وكان مرة في مداهمة عقلة من صباعة طارت وجابوها وخيطوها ومقليش، وطلبت منه الرجوع قولتله بقالك 7 سنين في سيناء أرجع بقى ورفض، قالي لو أنا رجعت وغيري رجع، الإرهابيين هيدخلوا علينا في البيوت».

واحتفلت وزارة الداخلية، يوم الأربعاء الماضي، بعيد الشرطة الـ67، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وعدد من المسؤولين بالدولة، وشهدت الاحتفالية تكريم عددًا من أسماء الشهداء، والمصابين.