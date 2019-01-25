تركي آل الشيخ يعلن أسماء 3 مرشحين لخلافة حسام حسن في تدريب «بيراميدز»

أعلن تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، عن أسماء ثلاثة مدربين أجانب مرشحين لتولي تدريب الفريق خلفًا لحسام حسن، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن المدير الفني الجديد بشكل رسمي، اليوم الجمعة.

وقال "الشيخ" في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "الإعلان عن المدرب النهاردة المساء إن شالله بعد انتهاء الاجتماع، مدرب كبير ودولي ودرب أندية ومنتخبات، لدينا 3 خيارات جاهزة، وعند الاستقرار على الخيار المناسب سنتعاقد معه حالاً".

كما نشر مالك "بيراميدز" تدوينة أخرى تضمنت 3 صور لمديرين فنيين أجانب، احتوت كل صورة على ملخص لمسيرة كل مدرب، وهم البرازيلي فاندرلي لوكسمبورجو، والصربي إيفان يوفانوفيتش، والإسباني مانويل خيمنيز.

كان تركي آل الشيخ، قد نشر تدوينة سابقة أكد فيها عقد اجتماع مع كل من حسام البدري، رئيس نادى بيراميدز، وأحمد حسن، مدير الكرة بالنادي، وسيف الوزيري، المدير التنفيذي للنادي؛ من أجل الاستقرار على المدير الفني الجديد للنادي، وقال: "اجتماع غدا مهم مع الكابتن حسام البدري، والكابتن أحمد حسن، والأستاذ سيف الوزيري، ومجموعة من اللاعبين؛ لتجهيز المرحلة القادمة، واختيار الجهاز الفني الجديد".





وقرر "الشيخ" إقالة الجهاز الفني لنادي بيراميدز بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن ومعاونيهم، بعد تعادل الفريق مع الزمالك بثلاثة أهداف لكل منهما في منافسات الدوري العام.