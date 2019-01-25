تعرف على تفاصيل القبض على روجر ستون مستشار ترامب المقرب

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إلقاء القبض على روجر ستون المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ وذلك في إطار التحقيقات التي يجريها المحقق الخاص روبرت مولر، بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، وتهم أخرى.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، أُلقى القبض على ستون، من منزله في فورت لودرديل بولاية فلوريدا الأمريكية، صباح اليوم الجمعة، ووجه له سبع تهم من هيئة محلفين فيدرالية كبرى في الولايات المتحدة، من بينها الإدلاء ببيانات كاذبة وعرقلة إجراء رسمي.

ونفى ستون أي صلة تربطه بتدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية، ووصف التحقيقات التي يجريها مكتب التحقيقات الفيدرالي، بأنها عمليات "صيد ساحرات".

وشملت لائحة الاتهام، أيضًا اتصال ستون بـ "ويكيليكس" في صيف 2016 من خلال "وسيط"، للحصول على وثائق سُرقت من اللجنة الوطنية الديمقراطية، ونقلها إلى فريق حملة ترامب الانتخابية حول الوثائق المسربة.

وكان المستشار السابق لترامب، قد نفى في وقت سابق تواصله مع "ويكيليكس"، ومحاولته إقناع أحد الشهود بتقديم شهادة خاطئة لحجب معلومات ذات صلة بالتحقيقات.

ويزعم فريق التحقيق أن ستون كان هو حلقة الوصل بين ترامب في نشر موقع "ويكليكس" رسائل إلكترونية من بريد جون بوديستا رئيس حملة هيلاري كلينتون الانتخابية، واتهمته الحملة بأنه كان على علم مسبق بنية ويكيليكس بنشر تلك الوثائق.