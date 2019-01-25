حزب مستقبل وطن ينظم جلسة مع أهالي صيادين السفينة الغارقة في السويس

نظمت أمانة مدينة رأس البر بحزب مستقبل وطن، أمس الخميس، جلسة لسماع مطالب وشكاوى أهالي طاقم مركب الصيد الغارق "ياسين الزهري" في خليج السويس، الشهر الماضى، بحضور محمد حمود، أمين العمل الجماهيري بالمحافظة، وشريف بدوي، أمين مركز كفر البطيخ، وأعضاء هيئة المكتب.

وقال المهندس محمد الحصى، أمين الحزب بدمياط، إنه سيسعى جاهدًا لتلبية مطالب أهالي الصيادين، وإجراء الاتصالات اللازمة مع نواب الحزب في محافظة السويس؛ لتكثيف البحث عن جميع المفقودين، مؤكدًا أن أعضاء الحزب متعاطفون بشكل كبير مع الأهالي قلبا وقالبا، في تلك الحادثة الأليمة.

وأبحرت مركب الصيد "ياسين الزهري"، منتصف نوفمبر الماضي، وعلى متنها 14 صيادًا وعاملًا بحريًا، وانقطع الاتصال بهم فجر الجمعة 30 نوفمبر، ثم اختفت المركب من على المسطح المائي.

وجرت أعمال بحث واسعة استمرت 5 أيام عقب اختفائها، لكنها لم تسفر عن شيء، وتوقف البحث مدة أسبوعين، وعاد الصيادين للبحث مرة أخرى بخليج السويس، مستخدمين شباك الجر، وأجرت 20 مركب صيد مسح لمساحة 4 ميل بحري، وبطول 6 أميال، وأسفرت أعمال البحث عن العثور على جثة وسط شباك صيد رجحوا أنها لصياد من الطاقم المفقود.

الصيادون المفقودون المسجلة أسماؤهم هم: "كرم الله محمد سعد، والنبوي أحمد أحمد، وفهمي عيد، وعبده أبو المعاطي، وهشام بدر، ومصطفى محمد أحمد، وشعبان السيد محمد، وحسن إبراهيم محمد، ورشدي فوزي، وناجي محمد، وعماد مسعد شلبي، وحازم محمد محمد، ويحيى زكريا عبد المجيد، معظمهم من مدينة عزبة البرج، وقرية كفر حميدو، ومدينة الروضة بمحافظة دمياط.