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المعارضة السورية تعلن مقتل 25 عنصرا من قوات النظام في الغوطة الشرقية

دمشق - د ب أ:
نشر فى : الأحد 25 فبراير 2018 - 11:51 ص | آخر تحديث : الأحد 25 فبراير 2018 - 11:51 ص

أعلنت المعارضة السورية عن مقتل 25 عنصرًا من القوات الحكومية في الغوطة الشرقية، صباح اليوم الأحد.

وبدأت القوات الحكومية السورية عملية اقتحام الغوطة من عدة محاور صباح اليوم.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من القوات الحكومية، لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»، إن الجيش السوري والقوات الموالية له بدأت عملية اقتحام بلدات الغوطة من محاور جوبر وحرستا وبلدات حزرما الزريقية والنشابية.

وأكد المصدر أن القوات الحكومية حققت تقدمًا على جبهة حرستا ضد مسلحي حركة أحرار الشام، كما قصف سلاح الجو مواقع وتحركات جبهة النصرة في بلدات زملكا وعربين والنشابية في الغوطة الشرقية.

من جانبه، قال قائد عسكري في غرفة عمليات بـ«أنهم ظلموا»، التي تضم بعض فصائل المعارضة في الغوطة الشرقية لـ«د.ب.أ»، إن مقاتلي المعارضة قتلوا 25 عنصرًا من قوات الحكومية في جبهة حوش الظواهرة خلال التصدي لمحاولتهم التقدم إلى نقاطهم في الغوطة صباح اليوم.


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