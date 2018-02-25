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محافظ الغربية يفتتح كوبري المحلة القديم بعد إعادة تطويره

الغربية - علاء شبل:
نشر فى : الأحد 25 فبراير 2018 - 2:46 م | آخر تحديث : الأحد 25 فبراير 2018 - 2:46 م

افتتح اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، كوبري المحلة القديم بعد إعادة تطويره، والذي يبلغ طوله كيلو و200 متر، بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه، وتم إنشاء الكوبري عام 1964، ومنذ هذا التاريخ لم يتم عمل الصيانة اللازمة له.

وأصدر محافظ الغربية توجيهاته لرئيس مركز ومدينة طنطا، برفع المخلفات المحيطة بالكوبري؛ للحفاظ على الشكل الجمالي والنظافة العامة. كما تفقد المحافظ الطرق المساعدة لطريق المحلة؛ لربطها بالطريق الدولي لكفر الشيخ.

ورافق المحافظ، اللواء طلعت منصور سكرتير عام المحافظة، والمهندس فتحي عبدالغني السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء ناصر طه رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ.


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