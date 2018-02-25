«الزراعة»: علاء خليل مديرا لمعهد المحاصيل الحقلية

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قرر الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ندب الدكتور علاء الدين محمود خليل، وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية لشئون الإرشاد والتدريب، للعمل مديرا لذات المعهد.
يأتي ذلك وفقا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 244 لسنة 2018.