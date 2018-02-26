علق مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، على اجتماع اللجنة السداسية العربية المعنية بملف القدس، غدا في بروكسيل، قائلًا إن زيارة الوفد العربي إلى بروكسيل تستهدف تغيير الموقف الأوروبي تجاه أزمة القدس، حيث إنه يجب الاستفادة من كل زخم ممكن بهذا الصدد.

وأضاف «الهباش»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن هذه اللجنة هي إحدى سمات الجهود المنسقة على الصعيد العربي، مؤكدًا: «موقفنا لم ولن يتغير، والمسألة لا تتعلق ببحث الحلول الوسط، بل القاطعة والحاسمة، ونحن لن نقبل المساومة على القدس».

وتابع أن المطلوب من الوزراء العرب ليس التفاوض مع الاتحاد الأوروبي، بل نقل وجهة النظر العربية الواحدة والموحدة، والملتفة بشكل كامل حول الموقف الفلسطيني، لافتًا إلى أنه بعد الاجتماع الأخير لها فيعمان، تم وضع جدول أعمال وبرنامج تحركات، نظرًا أنه من الأمر الهام أن يرى العالم أن العرب يتكلمون بلسان واحد ويتخذون موقفا واحدًا.

وواصل حديثه، قائلًا إن قضية القدس تتجاوز حدود السياسة والدبلوماسية، وستشعل الأجواء، وستقضي إلى فتيل حرب وصراع ديني ليس له أول من آخر.

ويعقد وزراء خارجية اللجنة السداسية العربية المعنية بالقدس، اجتماعًا صباح الد الاثنين، مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بمقر مفوضية الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسيل.

يُذكر أن اللجنة الوزارية السداسية العربية تشكلت بناء على القرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول العربية في التاسع من ديسمبر الماضي بهدف متابعة ملف القدس، بعدما اعترف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، القدس عاصمة لإسرائيل، وقرر نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.