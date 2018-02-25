النيابة الإدارية تعتمد حركة تنقلات مستشاريها وأعضائها

• الحركة تشمل نقل 1274 عضوا بمختلف الدرجات

أصدرت المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية، القرار رقم 93/2018 بشأن حركة تنقلات أعضاء النيابة الإدارية والتي شملت نقل 1274 عضواً من مختلف الدرجات طبقا للتالى:

180 عضواً بدرجة نائب رئيس هيئة

108 عضواً بدرجة مستشار وكيل عام أول

146 عضواً بدرجة مستشار وكيل عام

90 عضواً بدرجة رئيس نيابة من الفئة (أ)

234 عضواً بدرجة رئيس نيابة من الفئة (ب)

208 عضواً بدرجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة

125 عضواً بدرجة وكيل نيابة

85 عضواً بدرجة مساعد نيابة

98 عضواً بدرجة معاون نيابة

وأوضحت النيابة الإدارية خلال القرار أن الحركة راعت عدداً من الضوابط والمعايير الموضوعية في ضوء احتياجات الإدارات والمكاتب الفنية والأفرع والنيابات ونسب الإنجاز و رغبات الأعضاء بما يكفل حسن سير العمل وتحقيق العدالة الناجزة.

وفي ذات الصدد أصدرت القرار رقم 94/2018 الخاص بتشكيل لجنة لنظر وفحص التظلمات حيث تقرر فتح باب التظلمات من حركة التنقلات لمدة تبدأ من غد الإثنين الموافق 26/2/2018 وحتى السبت 3/3/2018 على أن يكون تنفيذ الحركة في 10/3/2018 عقب الفصل في التظلمات كافة.