النيابة الإدارية تعتمد حركة تنقلات مستشاريها وأعضائها

• الحركة تشمل نقل 1274 عضوا بمختلف الدرجات
أصدرت المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية، القرار رقم 93/2018 بشأن حركة تنقلات أعضاء النيابة الإدارية والتي شملت نقل 1274 عضواً من مختلف الدرجات طبقا للتالى:
180 عضواً بدرجة نائب رئيس هيئة
108 عضواً بدرجة مستشار وكيل عام أول
146 عضواً بدرجة مستشار وكيل عام
90 عضواً بدرجة رئيس نيابة من الفئة (أ)
234 عضواً بدرجة رئيس نيابة من الفئة (ب)
208 عضواً بدرجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة
125 عضواً بدرجة وكيل نيابة
85 عضواً بدرجة مساعد نيابة
98 عضواً بدرجة معاون نيابة
وأوضحت النيابة الإدارية خلال القرار أن الحركة راعت عدداً من الضوابط والمعايير الموضوعية في ضوء احتياجات الإدارات والمكاتب الفنية والأفرع والنيابات ونسب الإنجاز و رغبات الأعضاء بما يكفل حسن سير العمل وتحقيق العدالة الناجزة.
وفي ذات الصدد أصدرت القرار رقم 94/2018 الخاص بتشكيل لجنة لنظر وفحص التظلمات حيث تقرر فتح باب التظلمات من حركة التنقلات لمدة تبدأ من غد الإثنين الموافق 26/2/2018 وحتى السبت 3/3/2018 على أن يكون تنفيذ الحركة في 10/3/2018 عقب الفصل في التظلمات كافة.