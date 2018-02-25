الحزب الحاكم فى الصين يقترح إلغاء تقييد ولاية الرئيس بـ«فترتين»

اقترحت اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى الحاكم، اليوم الأحد، إزالة قيد من دستور البلاد يقضى بألا يبقى الرئيس ونائبه فى الحكم لأكثر من فترتين متتاليتين، بحسب وكالة الأنباء الصينية «شينخوا».

وقالت الوكالة الرسمية إن اللجنة اقترحت حذف بند من الدستور يقول «ألا يقضى الرئيس ونائبه أكثر من فترتين متعاقبتين»، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

وأضافت الوكالة أن اللجنة المركزية اقترحت أيضا تضمين «فكر (الرئيس) شى جين بينج بشأن الاشتراكية مع خصائص صينية لعصر جديد»، فى دستور البلاد.

كما اقترحت اللجنة، بحسب الوكالة، إدراج لجنة رقابية كجهاز جديد بالدولة فى الدستور، إضافة لكتابة صيغة قسم الولاء للدستور فى القانون الأساسى.

وبحسب المقترح، ينبغى إضافة عبارة تنص على أنه يتعين على جميع موظفى الدولة أداء قسم الولاء للدستور فور توليهم مناصبهم.

وكان الحزب الشيوعى الحاكم فى الصين، وافق على تعديل دستوره منذ مؤتمر الحزب فى أكتوبر الماضى، والذى انتهى بالإعلان عن تعديل سلسلة من المناصب العليا فى الحزب، إذ من المتوقع أن تحكم التعديلات الدستورية المقترحة قبضة «شى» على السلطة. ومن المقرر أن يصوت البرلمان فى المستقبل، على هذه التعديلات الدستورية لإضافة إشارة للفكر السياسى للرئيس ولإرساء إطار دستور لإنشاء جهاز جديد لمكافحة الفساد.