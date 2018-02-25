وزير الأوقاف: قضاء حوائج الناس مقدم على تكرار العمرة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن «قضاء حوائج الناس من إطعام الجائع، وإسكان المشرد، والمشاركة في إقامة البنية التحتية للمجتمع، أفضل ومقدم ألف مرة على تكرار العمرة والحج».



وأوضح «جمعة»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، الذي يعرض على فضائية «ON E»، مساء السبت، أن «تكرار العمرة له أجره، ولكن إن لم يتم تكرارها فلا إثم، لكن الأفضل قضاء حوائج الناس»، مضيفًا: «القيام بحوائج الناس فرض كفاية، وتظل الأولوية ألف مرة له».



وأضاف «الأحكام والفتاوى تتغير بتغير الظروف والأحوال، فعندما تكون الدولة في حالة رخاء اقتصادي، وليس فيها جائع أو مشرد فمن الممكن للمواطن أن يحج ويعتمر كما يشاء، أما في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الدول فيكون قضاء حوائج الناس مقدم على تكرار العمرة والحج».



وأشار وزير الأوقاف إلى أن «هذه الكلام لا يعني أبدًا أن تكرار العمرة شيء خطأ، لكن القضية قضية أولويات، ولابد من دفع الرسوم التي ستوجه للفقراء والمحتاجين في حالة تكرار العمرة».