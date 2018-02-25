تركيا تعلن توقيف القيادي الكردي السوري صالح مسلم في التشيك

أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأنه جرى توقيف القيادي الكردي السوري صالح مسلم، في العاصمة التشيكية براغ، اليوم الأحد.

وربطت وسائل إعلام تركية، بين توقيف الرئيس السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي "الكردي السوري"، وبين مذكرات توقيف أصدرتها تركيا بحق "مسلم" و47 آخرين، ممن تقول إنهم قيادات للمسلحين الأكراد في نوفمبر من العام الماضي.

كما جرى إصدار نشرة حمراء جديدة بشأن مسلم في الثالث عشر من فبراير حيث كان مدرجا على القائمة المحدثة للإرهابيين المطلوبين بشدة.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا تعتبر الحزب السوري ووحدات حماية الشعب الكردية التي تتبعه فرعا لمنظمة "حزب العمال الكردستاني" التي تتواجد في مناطق بجنوب شرق تركيا، وتصنفها أنقرة على أنها منظمة إرهابية انفصالية.