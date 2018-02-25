لافتات مؤيدة لـ«السيسي» تغزو ميادين الشرقية

تشهد ميادين مراكز ومدن محافظة الشرقية، انتشار لافتات مؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حملة الدعاية الانتخابات الرئاسية بقيام مجموعة من المواطنين بتعليق أعداد كبيرة من اللافتات المؤيدة.

انتشرت اللافتات في الشوارع وعلى البيوت بعبارات مختلفة، تعبيرا عن رغبتهم في استكمال الرئيس للإنجازات وبناء دولة عظيمة.

وقال محمد زكي، المشرف العام على الحملة، سوف يتم عمل عدة مؤتمرات يبرز فيها حجم المشروعات العملاقة التي تحققت على أرض الواقع خلال الأربع سنوات الماضية، وتطلعات الرئيس خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن شعب مصر بمختلف فئاته وكافة طوائفة يلتف حول الرئيس، من أجل استكمال ما بدأه من مشروعات تنموية.