الجيش السوري يتفق مع قوات سوريا الديمقراطية لدخول منبج قريبا

أفاد مصدر أمني، بأن الجيش السوري سيدخل قريبا مدينة منبج بريف حلب الشمالي، وفقا لاتفاق توصل إليه مع قوات سوريا الديمقراطية؛ للدفاع عن الأراضي السورية في مواجهة الغزو التركي.

وقال المصدر، وفقا لقناة «روسيا اليوم» الإخبارية، اليوم الأحد، إن الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية توصلا إلى اتفاق يقضي بدخول قوات الجيش السوري في الأيام القليلة المقبلة مدينة منبج التي يسيطر عليها الأكراد.

وكان المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية، نوري محمود، أكد قبل يومين أن قوات تابعة للجيش السوري دخلت مدينة تل رفعت، داعيا قوات الجيش للدفاع عن الأراضي السورية في مواجهة الغزو التركي، وذلك بعد عملية «غصن الزيتون» التي أطلقتها تركيا لطرد المسلحين الأكراد من عفرين.

وقال «نوري» إن المجموعات التي دخلت تل رفعت هي مجموعات تابعة للجيش السوري، وتنتشر في المناطق الحدودية مع تركيا، بناء على الدعوة التي قدمناها للجيش السوري، في إطار القانون العالمي والمواثيق الدولية.

ومن المعروف أن مدينة منبج تتمركز فيها قاعدة عسكرية أمريكية، وهي المدينة التي وصفتها السلطات التركية بالمحطة التالية في عمليتها العسكرية شمال غربي سوريا بعد عفرين.