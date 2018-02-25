وزير التعليم البريطاني يتعهد بالقضاء على المدارس غير القانونية

تعهد وزير التعليم البريطاني، داميان هيندز، بالقضاء على المدارس غير القانونية وسط تزايد القلق من تعرض الأطفال لخطر التطرف أو الإتجار بهم أو إساءة معاملتهم.

وقال مسؤولون في وزارة التعليم البريطانية، وفق ما نقلته صحيفة «التايمز» البريطانية، اليوم الأحد، إن «هيندز»، أكد عزمه اتخاذ خطط أكثر صرامة تجاه المدارس غير القانونية ومراكز التعليم غير المسجلة.

يأتي ذلك الموقف المتشدد من قبل وزير التعليم البريطاني، على خلفية ارتفاع عدد مراكز التعليم غير المسجلة، فقد اكتشفت هيئة المعايير التعليمية البريطانية «اوفستيد» 359 مدرسة يشتبه بأنها غير قانونية خلال العامين الماضيين، وقامت الهيئة بتفتيش نحو 200 مدرسة، وأرسلت إنذارات إلى خمسين مركزا، فيما يخضع 12 مركزا تعليميا للتحقيق الجنائي.